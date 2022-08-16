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Rusya-Ukrayna savaşı gaz fiyatlarını etkiledi! En yüksek seviyede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Rusya-Ukrayna savaşı gaz fiyatlarını etkiledi! En yüksek seviyede

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan Avrupa'daki gaz krizi her geçen hafta büyüyor. Rusya ve Putin'e uygulanan yaptırımlar sonrası Avrupa'da gaz fiyatları 8 Mart'tan sonra görülen en yüksek seviyede.

Avrupa'yı derinden etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gaz fiyatlarındaki artış devam etti.

ICE`nin verilerine göre Avrupa`da doğal gaz fiyatı 8 Mart`tan bu yana ilk kez 2400 dolar/bin metreküp seviyesinin üzerine çıktı.

Eylül vadeli gaz fiyatı 2407,6 dolar seviyesini gördüğü günü 2181,2 dolar/bin metreküpten tamamladı.

RIA Novosti'nin ICE'den derlediği verilere göre Haziran ayında ortalama 1180 dolar olan fiyat Temmuz ayında neredeyse yüzde 50 artarak 1805 dolar seviyesine çıktı. Fiyat, 2021 yazında 500 doların üzerini görmemişti.

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