Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde Kırım'da patlama! Dünya bu noktayı takip ediyor
Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşından korkutucu haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan bir açıklamada Kırım'da patlama meydana geldiği belirtildi. Rus basını ise bu haber üzerine söz konusu patlamanın mühimmat deposunda olduğunu duyurdu.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Ukrayna'nın enerji kurumu Energoatom'dan yapılan açıklamada, "16 Ağustos sabahı Kıırm'ın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi" denildi.
Rus medyası ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.
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