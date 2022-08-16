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Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde Kırım'da patlama! Dünya bu noktayı takip ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde Kırım’da patlama! Dünya bu noktayı takip ediyor

Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşından korkutucu haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan bir açıklamada Kırım'da patlama meydana geldiği belirtildi. Rus basını ise bu haber üzerine söz konusu patlamanın mühimmat deposunda olduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın enerji kurumu Energoatom, Kırım'da patlama meydana geldiğini duyurdu. Rus medyası, patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunan Canköy'de patlama meydana geldi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna'nın enerji kurumu Energoatom'dan yapılan açıklamada, "16 Ağustos sabahı Kıırm'ın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi" denildi.

Rus medyası ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.

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