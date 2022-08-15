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Trump'ın Filistin'i ilhak planı ifşa oldu: Netanyahu'ya mektup yollayıp destek vermiş

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Trump’ın Filistin’i ilhak planı ifşa oldu: Netanyahu’ya mektup yollayıp destek vermiş

İsrail basını, ABD eski Başkanı Donald Trump'un 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Filistin topraklarının ilhakını destekleyen bir mektup gönderdiğini iddia etti. Habere göre, söz konusu mektup Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) açıklamasından sadece 2 gün önce 26 Ocak 2020'de Netanyahu'ya ulaştı.

İsrail'de yayımlanan "Jerusalem Post" gazetesi, 3 sayfadan oluşan gizli mektuba ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Habere göre, söz konusu mektup Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) açıklamasından sadece 2 gün önce 26 Ocak 2020'de Netanyahu'ya ulaştı.

MEKTUPTAN ALINTILAR YAPTILAR, RESMİ AÇIKLAMA YOK

Gazete mektuptan sadece bazı alıntılar yaptı ancak bunlar Netanyahu ya da Trump'ın ofislerinden doğrulanmadı.

İddiaya göre, Trump, mektupta barış planına ilişkin vizyonunun bazı ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, "İsrail'in, Yüzyılın Anlaşması kapsamında hazırlanacak haritada yer alan Batı Şeria toprakları üzerinde egemenlik kurabileceği ancak bunun için Netanyahu'nun haritada geri kalan topraklar üzerinde kurulacak Filistin devletine onay vermesi gerektiği" iddia edildi.

TRUMP "POLİTİKALARIMIZI BENİMSE" DEDİ

Yine gazeteye göre, Trump, Netanyahu'dan Batı Şeria'da Filistin devletinin parçası olarak belirlenen topraklarla ilgili açıklanan politikaları benimsemesini istedi.

İsrail'in bu politikaları uygulaması halinde ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'da söz konusu bölgelerdeki egemenliğini tanıyacağı öne sürüldü.

Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağın ifadelerine de yer verilen haberde, Netanyahu'nun o dönem söz konusu mektuba, "İsrail, ilerleyen günlerde Batı Şeria'da ilhak planını uygulamaya koyacak." şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, ilhak planının 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyulacağını açıklamış ancak sonra plan ertelenmişti.

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