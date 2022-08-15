Trump’ın Filistin’i ilhak planı ifşa oldu: Netanyahu’ya mektup yollayıp destek vermiş

MEKTUPTAN ALINTILAR YAPTILAR, RESMİ AÇIKLAMA YOK

Gazete mektuptan sadece bazı alıntılar yaptı ancak bunlar Netanyahu ya da Trump'ın ofislerinden doğrulanmadı.

İddiaya göre, Trump, mektupta barış planına ilişkin vizyonunun bazı ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, "İsrail'in, Yüzyılın Anlaşması kapsamında hazırlanacak haritada yer alan Batı Şeria toprakları üzerinde egemenlik kurabileceği ancak bunun için Netanyahu'nun haritada geri kalan topraklar üzerinde kurulacak Filistin devletine onay vermesi gerektiği" iddia edildi.