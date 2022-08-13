Roma’da görenleri şaşkına çeviren soygun girişimi! Kazdığı tünelin altında kaldı

İtalya'da bir kişi soygun için kazdığı tünelde mahsur kaldı. Başkent Roma'daki bir caddede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çukur oluşurken, yolun altına tünel kazıldığı tespit edildi.

Yeni kiralanan boş bir dükkanda başlayan ve iki bankaya yakın bir noktada bulunan tünelden yardım çığlığı duyuldu. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, tünelde mahsur kalan adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. 8 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.