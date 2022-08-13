Roma'da görenleri şaşkına çeviren soygun girişimi! Kazdığı tünelin altında kaldı
Roma'da çöken yolun altındaki tünelden soyguncu olduğu tahmin edilen bir kişi kurtarıldı. Zanlının kazılan tünelden bankaya ulaşmaya çalıştığı sanılıyor.
İtalya'da bir kişi soygun için kazdığı tünelde mahsur kaldı. Başkent Roma'daki bir caddede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çukur oluşurken, yolun altına tünel kazıldığı tespit edildi.
Yeni kiralanan boş bir dükkanda başlayan ve iki bankaya yakın bir noktada bulunan tünelden yardım çığlığı duyuldu. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, tünelde mahsur kalan adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. 8 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
ÇETE ÜYESİ
Bankayı soymaya çalışan çete üyesi olduğu düşünülüyor Polisten yapılan açıklamaya göre çökmenin ardından 3 kişi, kurtarma ekiplerine haber verdikten sonra otomobille olay yerinden kaçarken, 2'si daha sonra yakalandı.
HAFTA SONU SOYGUN VARDI
Polis, tünelde mahsur kalan kişinin bankayı soymaya hazırlanan çetenin üyesi olabileceği ve çetenin hafta sonunda banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?
- 2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? 2022 GS Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar
- VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?
- Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşları yattı?
- 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?