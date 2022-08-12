12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Nijerya’da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyon sırasında 1755 Boko Haram üyesinin aileleriyle orduya teslim olduğu kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA