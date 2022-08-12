Karadağ’da silahlı saldırı! Önce ailesini sonra yoldan geçenleri vurdu: 11 ölü

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.