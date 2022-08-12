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Karadağ'da silahlı saldırı! Önce ailesini sonra yoldan geçenleri vurdu: 11 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Karadağ’da silahlı saldırı! Önce ailesini sonra yoldan geçenleri vurdu: 11 ölü

Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.

11 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

AİLE İÇİ KAVGA SONRASI YOLDAN GEÇENLERE ATEŞ AÇTI

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.

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