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Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Uşak'ta yolcu otobüsünün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 41 yolcu ile otobüsün sürücüleri İ.Ö. ve A.Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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