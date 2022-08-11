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Estonya’dan Rusya kararı! Artık yasak olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Estonya’dan Rusya kararı! Artık yasak olacak

Estonya hükümeti, Rusya Ukrayna savaşının ardından Ruslara uygulanan yaptırımları artırma kararı aldı. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, yaptığı açıklamada Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacağını duyurdu.

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