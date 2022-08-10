Komşu’da koronavirüs alarmı: Bir günde onlarca kişi hayatını kaybetti

DÜNDEN BU YANA 2 KAT ARTTI

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 64 milyon 825 bin 66 kişiye aşının ilk dozunun, 58 milyon 197 bin 783 kişiye ikinci dozunun, 30 milyon 316 bin 842 kişiye de üçüncü ve üzeri dozlarının yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 153 milyon 339 bin 691 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kovid-19 vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği İran'da dün virüs nedeniyle 49 kişinin öldüğü, 2 bin 343 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Böylece virüs kaynaklı can kaybı bir gün içinde yaklaşık iki katına çıkmış oldu.