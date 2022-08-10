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Komşu'da koronavirüs alarmı: Bir günde onlarca kişi hayatını kaybetti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Komşu’da koronavirüs alarmı: Bir günde onlarca kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği İran'da, son 24 saatte 90 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede bir günde 5 bin 635 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1079'inin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

1078 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Son 24 saatte 5 bin 635 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vaka sayısının 7 milyon 451 bin 779'a çıktığı ülkede, 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 142 bin 654'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 53 milyon 438 bin 89'a ulaştığı bildirildi.

DÜNDEN BU YANA 2 KAT ARTTI

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 64 milyon 825 bin 66 kişiye aşının ilk dozunun, 58 milyon 197 bin 783 kişiye ikinci dozunun, 30 milyon 316 bin 842 kişiye de üçüncü ve üzeri dozlarının yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 153 milyon 339 bin 691 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kovid-19 vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği İran'da dün virüs nedeniyle 49 kişinin öldüğü, 2 bin 343 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Böylece virüs kaynaklı can kaybı bir gün içinde yaklaşık iki katına çıkmış oldu.

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