Komşu'da koronavirüs alarmı: Bir günde onlarca kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği İran'da, son 24 saatte 90 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede bir günde 5 bin 635 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1079'inin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
1078 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son 24 saatte 5 bin 635 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vaka sayısının 7 milyon 451 bin 779'a çıktığı ülkede, 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 142 bin 654'e yükseldiği aktarıldı.
Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 53 milyon 438 bin 89'a ulaştığı bildirildi.
DÜNDEN BU YANA 2 KAT ARTTI
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 64 milyon 825 bin 66 kişiye aşının ilk dozunun, 58 milyon 197 bin 783 kişiye ikinci dozunun, 30 milyon 316 bin 842 kişiye de üçüncü ve üzeri dozlarının yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 153 milyon 339 bin 691 doz aşı uygulandığı kaydedildi.
Kovid-19 vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği İran'da dün virüs nedeniyle 49 kişinin öldüğü, 2 bin 343 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Böylece virüs kaynaklı can kaybı bir gün içinde yaklaşık iki katına çıkmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BUDO iptal olan seferler: 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) BUDO hangi seferler iptal edildi?
- İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...
- Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!
- Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos canlı altın fiyatları
- Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı kaç gün tatil olacak, 4 gün mü?
- pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama nasıl yapılır?
- YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 YKS üniversite yerleştirme ne zaman, hangi gün belli olacak?
- Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol'da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi!
- Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?