Çin’de şoke eden düğün! Dünya bu çifti konuşuyor | Gelini böyle ifşa etti

Videoda adamın aldatıldığı kişinin gelinin hamile kız kardeşinin kocası olduğu bilgisi yer alıyor.

3 YIL SONRA GÜNDEM OLDU

2019 yılında Çin'de yaşanan bu olay 3 yıl sonra sosyal medyada viral hale geldi. TikTok'ta yeniden yayınlanan video çok kısa süre içerisinde 6 milyon görüntüleme, binlerce yorum aldı ve bugün Batı medyasında geniş yer buldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Videoyu izleyenlerin çoğu adamın tarafında yer alıp gelinin hak ettiğini bulduğunu söylese de söz konusu intikam sosyal medyayı ikiye böldü.

Aldatılan adamın tarafında yer alan kullanıcılar, 'En iyi intikam tüm aile ve arkadaşlarının önünde alınan intikamdır', 'Gelin hak ettiğini buldu', 'Onu herkesin önünde utandırmak Düğün masraflarına değmiştir' gibi yorumlarda bulundu.

Diğer bir grup kullanıcı ise adamın aldatıldığını bile bile neden kadınla evlendiğini sorguladı. Kullanıcılardan biri, 'Tüm bunları bildiği halde neden nikah masasına oturdu?' dedi, başka bir kullanıcı da benzer şekilde 'O kadar parayı neden bu düğüne harcadı?' sorusunu sordu.