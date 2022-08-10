Çin’de şoke eden düğün! Dünya bu çifti konuşuyor | Gelini böyle ifşa etti
Çin'de bir düğünde, karısının kendini aldattığı görüntüleri yayınlayan adamın videosu 3 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu. 6 milyon görüntüleme ve binlerce yorum alan video, sosyal medyayı ikiye bölerken günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
Çin'in Fujian eyaletinde gerçekleşen bir düğünde adam, yeni evlendiği eşinin onu aldattığını gösteren bir videoyu devasa bir projektör ekranına yansıtarak tüm davetlilere izlettirdi. "Aldatan Gelin" etiketi ile sosyal medyada yayılan bu videoda, çiftin düğünün gerçekleşeceği alana doğru koridorda yürüdüğü görülüyor. Çift sahnenin ortasına geldiğinde ise arka planda gelinin kocasını aldattığı video yayınlanmaya başlıyor.
"BUNU BİLMEDİĞİMİ Mİ SANIYORDUN?"
Devasa alana yansıtılan görüntü salonda bulunan herkesi şoke ederken adam gelini iterek "Bunu bilmediğimi mi sanıyordun?" diyerek bağırıyor. Gelinin ise elindeki çiçeği eşine fırlattığı görülüyor.
Videoda adamın aldatıldığı kişinin gelinin hamile kız kardeşinin kocası olduğu bilgisi yer alıyor.
3 YIL SONRA GÜNDEM OLDU
2019 yılında Çin'de yaşanan bu olay 3 yıl sonra sosyal medyada viral hale geldi. TikTok'ta yeniden yayınlanan video çok kısa süre içerisinde 6 milyon görüntüleme, binlerce yorum aldı ve bugün Batı medyasında geniş yer buldu.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Videoyu izleyenlerin çoğu adamın tarafında yer alıp gelinin hak ettiğini bulduğunu söylese de söz konusu intikam sosyal medyayı ikiye böldü.
Aldatılan adamın tarafında yer alan kullanıcılar, 'En iyi intikam tüm aile ve arkadaşlarının önünde alınan intikamdır', 'Gelin hak ettiğini buldu', 'Onu herkesin önünde utandırmak Düğün masraflarına değmiştir' gibi yorumlarda bulundu.
Diğer bir grup kullanıcı ise adamın aldatıldığını bile bile neden kadınla evlendiğini sorguladı. Kullanıcılardan biri, 'Tüm bunları bildiği halde neden nikah masasına oturdu?' dedi, başka bir kullanıcı da benzer şekilde 'O kadar parayı neden bu düğüne harcadı?' sorusunu sordu.
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