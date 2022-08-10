Almanlar uçamıyor! Bugün de onlarca uçuş iptal edildi

Haziran ayı başında 900 iptal açıklayan Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa, temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000'den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıklamıştı.

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