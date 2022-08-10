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Almanlar uçamıyor! Bugün de onlarca uçuş iptal edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Almanlar uçamıyor! Bugün de onlarca uçuş iptal edildi

Almanya'nın Mühih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi. Çalışanları temsil eden sendika, grevin 'uyarı' niteliğinde olduğunu ve yüzde 10'un üzerinde zam gelmemesi durumunda grevlerin daha da artacağını açıkladı.

Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.

SENDİKADAN 'SADECE UYARI' RESTİ

Grevin "uyarı" niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.

36 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE ZAM TALEP EDİYORLAR

Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.

AVRUPA'DAKİ UÇUŞ KRİZİ

Avrupa'da grevler ve personel eksiklikleri nedeniyle uçuş iptalleri havalimanlarında kaosa neden oluyor.

Haziran ayı başında 900 iptal açıklayan Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa, temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000'den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıklamıştı.

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