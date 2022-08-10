Almanlar uçamıyor! Bugün de onlarca uçuş iptal edildi
Almanya'nın Mühih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi. Çalışanları temsil eden sendika, grevin 'uyarı' niteliğinde olduğunu ve yüzde 10'un üzerinde zam gelmemesi durumunda grevlerin daha da artacağını açıkladı.
Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.
SENDİKADAN 'SADECE UYARI' RESTİ
Grevin "uyarı" niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.
36 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.
YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE ZAM TALEP EDİYORLAR
Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.
AVRUPA'DAKİ UÇUŞ KRİZİ
Avrupa'da grevler ve personel eksiklikleri nedeniyle uçuş iptalleri havalimanlarında kaosa neden oluyor.
Haziran ayı başında 900 iptal açıklayan Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa, temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000'den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler!
- BUDO iptal olan seferler: 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) BUDO hangi seferler iptal edildi?
- İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...
- Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!
- Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos canlı altın fiyatları
- Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı kaç gün tatil olacak, 4 gün mü?
- pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama nasıl yapılır?
- YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 YKS üniversite yerleştirme ne zaman, hangi gün belli olacak?
- Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol'da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi!