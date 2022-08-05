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Kuzey Kore'den koronavirüs açıklaması! Kontrol altına alındı mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Kuzey Kore’den koronavirüs açıklaması! Kontrol altına alındı mı?

Resmi Kuzey Kore medyası, geçen hafta boyunca yeni Covid-19 vakası doğrulanmadığını belirterek, salgının kesin olarak kontrol altına alındığını duyurdu.

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