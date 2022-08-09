’Telefon dinleme’ skandalı sonrası Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’e soğuk duş: 2023 planları suya düştü

2023 PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Zira son gelişmelerin ardından iktidardaki YDP'nin, 2023 seçimlerini "daha erken bir tarihe çekme" planlarını rafa kaldırması bekleniyor.

Yunanistan'da şimdiden telekulak skandalının, Haziran 2023'te yapılması öngörülen genel seçimleri ne ölçüde etkileyeceği konuşuluyor.

TEK BAŞINA İKTİDAR GELME ŞANSI YOK

Yeni seçim yasasına göre, Haziran 2023 seçimleri, nisbi temsil sistemiyle yapılacak. Bu durumda hiçbir büyük partinin (YDP ya da SYRİZA) tek başına iktidara gelme olasılığı yok.

İstihbarat şefi Panagiotis Kontoleon, cep telefonu casusluğu iddiaları üzerine istifa etti...

Bu durumda birinci ve ikinci sırada yer alacak partiler, üçüncü parti olacağı sanılan PASOK ile işbirliği yapmak için birbirleriyle yarışacak.

İTTİFAK TEHLİKEYE GİRDİ

Androulakis'in telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra, "eğer çok ciddi bir mazeret" gösterilmezse "ya da bu olay o zamana kadar başka bir olaydan dolayı unutulmazsa", PASOK liderinin, telefonunu dinleyen YDP ile -dolayısıyla Miçotakis ile- işbirliğine girişmesine pek şans tanınmıyor.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda (EYP) istifaya neden olmuştu.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sundu.

İsrail merkezli NSO Group'un casus yazılımı Pegasus'un dünya genelinde 50 binden fazla telefonu izlemeye aldığının ortaya çıkması ile Avrupa Parlamentosu özel bir komite kurmuştu. ABD hükümeti, Pegasus'un ithalatını ve kullanımını yasaklarken teknoloji devi Apple şirkete dava açmıştı.