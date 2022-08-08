Yunanistan'ı çalkalayan skandal! Miçotakis özür dilemek zorunda kaldı
Türkiye ile boy ölçüşmek isterken kendisini uluslararası arenadan yardım dilenirken bulan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in itibarı ülkesinde bir kez daha yerle bir oldu. Yunanistan'ın iç siyaseti Panhelenik Sosyalist Hareket lideri Nikos Androulakis'in Yunan istihbaratı tarafından dinlenmesi skandalını tartışıyor. İddialar sonrası Yunan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kontoleon görevinden istifa ederken, dinleme skandalından sorumlu tutulan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" sözlerini sarf etti.
Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda (EYP) istifaya neden oldu. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sundu.
'HÜKÜMETİN UMUTSUZ BİR GİRİŞİMDE BULUNDUĞUNU GÖRÜYORUM'
Başbakana bağlı olan Panagiotis Kontoleon'un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis, "Bu beni şoke eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.
MİÇOTAKİS ÖZÜR DİLEDİ
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar için özür diledi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, durumu ciddi ve affedilemez bir hata olarak nitelendiren Miçotakis "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" açıklamasında bulundu.
MUHALEFET, MİÇOTAKİS'İ SUÇLUYOR
Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Alexis Çipras, telekulak iddiasıyla ilgili istifaların "suçluluk kabulü içerdiğini ve başbakanın sorumluluğunu teyit ettiğini" söyledi. Çipras, "Miçotakis, Yunan halkına kendi skandalı hakkında açıklama yapmalı. Bu demokrasiyle ilgili bir meseledir" dedi.
SYRIZA, başbakanı telefonların dinlendiğini bilmek ve koordine etmekle suçladı. Ana muhalefet partisi ayrıca Miçotakis'in, kendini kurtarmak için en yakın ve en güvendiği ortaklarını feda ettiğini öne sürdü. Parti, iki istifanın "Hükümetin ve Hükümet Sözcüsü Yiannis Economou'nun aylardır 'yozlaşmış yalanlar' söylediğini kanıtladığını" iddia etti. PASOK da hükümeti, onaylanmasına rağmen, telefon dinleme iddialarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.
Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz'da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, "10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu" dedi.
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