Yunanistan’ı çalkalayan skandal! Miçotakis özür dilemek zorunda kaldı

SYRIZA, başbakanı telefonların dinlendiğini bilmek ve koordine etmekle suçladı. Ana muhalefet partisi ayrıca Miçotakis'in, kendini kurtarmak için en yakın ve en güvendiği ortaklarını feda ettiğini öne sürdü. Parti, iki istifanın "Hükümetin ve Hükümet Sözcüsü Yiannis Economou'nun aylardır 'yozlaşmış yalanlar' söylediğini kanıtladığını" iddia etti. PASOK da hükümeti, onaylanmasına rağmen, telefon dinleme iddialarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz'da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, "10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu" dedi.