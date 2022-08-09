09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Joe Biden'ın ceketle imtihanı olay oldu! Kolunu kaldırıp giymeye dermanı yok

Joe Biden'ın ceketle imtihanı olay oldu! Kolunu kaldırıp giymeye dermanı yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
ABONE OL
Joe Biden’ın ceketle imtihanı olay oldu! Kolunu kaldırıp giymeye dermanı yok

Son dönemde artan gafları ve tuhaf davranışlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de ceketini giyemedi. Kameralara yansıyan o anlar ABD başkanının çok bitkin olduğu şeklinde yorumlandı.

ABD'nin 79 yaşındaki Başkanı Joe Biden, zaman zaman yaşadığı aksaklıklarla konuşuluyor. Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olup seçilmenin hesaplarını yapıyor.

BİDEN CEKETİNİ GİYEMEDİ
Selden etkilenen Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.

Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.

GÖZLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ
Yanındaki eşi Jill Biden'ın yardımını alarak ceketini giyebilen Biden, biraz yürüdükten sonra bu kez gözlüğünü düşürdü.

Eğilerek gözlüğünü alan Biden'ın karşı karşıya durum, saniye saniye kaydedildi.

MUHALİFLER: BİR DÖNEM DAHA BAŞKANLIK YAPAMAZ
ABD Başkanı, daha önce uçağa binerken 3 kez düşmüştü. Muhalifler, Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapacak durumda olmadığına inanıyor.

Biden'ın daha önce uçağa binerken düştüğü görüntülerde sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Bu görüntüler de çok konuşuldu.

Biden daha öncede kendisiyle tokalaşmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA