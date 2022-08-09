Joe Biden'ın ceketle imtihanı olay oldu! Kolunu kaldırıp giymeye dermanı yok
Son dönemde artan gafları ve tuhaf davranışlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de ceketini giyemedi. Kameralara yansıyan o anlar ABD başkanının çok bitkin olduğu şeklinde yorumlandı.
ABD'nin 79 yaşındaki Başkanı Joe Biden, zaman zaman yaşadığı aksaklıklarla konuşuluyor. Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olup seçilmenin hesaplarını yapıyor.
BİDEN CEKETİNİ GİYEMEDİ
Selden etkilenen Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.
Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.
GÖZLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ
Yanındaki eşi Jill Biden'ın yardımını alarak ceketini giyebilen Biden, biraz yürüdükten sonra bu kez gözlüğünü düşürdü.
Eğilerek gözlüğünü alan Biden'ın karşı karşıya durum, saniye saniye kaydedildi.
MUHALİFLER: BİR DÖNEM DAHA BAŞKANLIK YAPAMAZ
ABD Başkanı, daha önce uçağa binerken 3 kez düşmüştü. Muhalifler, Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapacak durumda olmadığına inanıyor.
Biden'ın daha önce uçağa binerken düştüğü görüntülerde sosyal medyada alay konusu olmuştu.
Bu görüntüler de çok konuşuldu.
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