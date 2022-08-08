Sözde medeni Yunanistan'dan insanlık dışı muamale! Mültecileri darp edip elleri kelepçeli olarak denize attılar! 3 mülteci hayatını kaybetti
Mültecilere yönelik insanlık dışı tavır sergileyen Yunanistan bu tutumunu giderek artırarak sürdürüyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada "İzmir açıklarında Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 8 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. Cansız bedenlerine ulaşılan kişilerin elleri bağlı olarak denize atıldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada "İzmir açıklarında Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 8 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca olaya ilişkin detaylara da yer verildi.
İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklama:
08 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.05'de, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Karaada'da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.
DEĞERLİ EŞYALARINI ALIP DARP ETTİLER! ELLERİ KELEPÇELİ DENİZE ATTILAR
Kurtarılan göçmenler ile olay mahallinde yapılan ilk mülakatlarda, "39 göçmen olarak Sakız Adası'na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldükleri, burada değerli eşyalarının alınarak darp edildikleri, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıkları, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördükleri" bilgisi alınmıştır.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ve olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu ile 2 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edilmiştir.
Olay mahallinde icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp 2 göçmene ait cansız bedenlere ulaşılmıştır.
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