Dünya’nın konuştuğu çocuk mücadeleyi kaybetti! Archie’nin fişi çekildi

"Umarız hiçbir aile bizim yaşadıklarımızı yaşamak zorunda kalmaz. Bu barbarca" diye de ekledi. Davaya müdahil olan Hristiyan Hukuk Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, "Hiçbir ebeveyn veya aile bunu tekrar yaşamamalı" dedi ve ilgili yasalarda değişiklik talep etti.

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