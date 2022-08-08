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Dünya’nın konuştuğu çocuk mücadeleyi kaybetti! Archie'nin fişi çekildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Dünya’nın konuştuğu çocuk mücadeleyi kaybetti! Archie’nin fişi çekildi

Archie Battersbee’nin yaşam destek bağlantısı sonlandırıldı. Uzun süre önce beyin ölümü gerçekleşen Archie’nin annesi Hollie Dance verdiği hukuk mücadelesini kaybetti. Anne Hollie, oğlu için Türk doktorlarıyla da görüşmüştü. Ancak tıbbi imkansızlıklardan ötürü nakil işlemi gerçekleşemedi. Acılı anne Hollie, çabaları sonuçsuz kalınca en son oğlunu bakımevine taşıyarak son saatlerini orada geçirmesi için başvuruda bulunmuştu. Ancak bu da kabul edilmedi. Küçük çocuğun yaşam destek ünitesi kapatıldı.

İngiltere'de 7 Nisan günü annesi tarafından evde bilinci kapalı halde bulunan Archie Battersbee, 4 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Bir TikTok videosundan etkilendiği sanılan çocuk, boynuna kordon dolanmış halde ve bilinçsiz bulunmuştu. O günden beri yoğun bakımda olan çocuğun beyin ölümü gerçekleştiğini ilan eden Royal London Hastanesi yaşam destek ünitelerini kapatmak istedi.

Ancak acılı anne Hollie Dance karara itiraz ederek hukuk mücadelesi başlattı. Fakat iç hukuk yollarını tüketen 46 yaşındaki anneyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de haklı bulmadı.

Dance'ın oğlunu Türkiye dahil başka ülkelere nakletme talebi ise tıbbi imkânsızlıktan ötürü gerçekleşmedi. Doktorlara göre Archie, bir yere kımıldatılamayacak kadar hassas durumdaydı.

YASAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Bu gelişmelerin ardından cumartesi günü yerel saatle 10.00'da yaşam destek ünitesi kapatılan Archie iki saat sonra öldü. Hastane önünde gözyaşları içinde bir açıklama yapan anne, "O çok güzel bir çocuk ve sonuna kadar savaştı. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"Umarız hiçbir aile bizim yaşadıklarımızı yaşamak zorunda kalmaz. Bu barbarca" diye de ekledi. Davaya müdahil olan Hristiyan Hukuk Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, "Hiçbir ebeveyn veya aile bunu tekrar yaşamamalı" dedi ve ilgili yasalarda değişiklik talep etti.

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