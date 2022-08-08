Dünya’nın konuştuğu çocuk mücadeleyi kaybetti! Archie'nin fişi çekildi
Archie Battersbee’nin yaşam destek bağlantısı sonlandırıldı. Uzun süre önce beyin ölümü gerçekleşen Archie’nin annesi Hollie Dance verdiği hukuk mücadelesini kaybetti. Anne Hollie, oğlu için Türk doktorlarıyla da görüşmüştü. Ancak tıbbi imkansızlıklardan ötürü nakil işlemi gerçekleşemedi. Acılı anne Hollie, çabaları sonuçsuz kalınca en son oğlunu bakımevine taşıyarak son saatlerini orada geçirmesi için başvuruda bulunmuştu. Ancak bu da kabul edilmedi. Küçük çocuğun yaşam destek ünitesi kapatıldı.
İngiltere'de 7 Nisan günü annesi tarafından evde bilinci kapalı halde bulunan Archie Battersbee, 4 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Bir TikTok videosundan etkilendiği sanılan çocuk, boynuna kordon dolanmış halde ve bilinçsiz bulunmuştu. O günden beri yoğun bakımda olan çocuğun beyin ölümü gerçekleştiğini ilan eden Royal London Hastanesi yaşam destek ünitelerini kapatmak istedi.
Ancak acılı anne Hollie Dance karara itiraz ederek hukuk mücadelesi başlattı. Fakat iç hukuk yollarını tüketen 46 yaşındaki anneyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de haklı bulmadı.
Dance'ın oğlunu Türkiye dahil başka ülkelere nakletme talebi ise tıbbi imkânsızlıktan ötürü gerçekleşmedi. Doktorlara göre Archie, bir yere kımıldatılamayacak kadar hassas durumdaydı.
YASAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ
Bu gelişmelerin ardından cumartesi günü yerel saatle 10.00'da yaşam destek ünitesi kapatılan Archie iki saat sonra öldü. Hastane önünde gözyaşları içinde bir açıklama yapan anne, "O çok güzel bir çocuk ve sonuna kadar savaştı. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
"Umarız hiçbir aile bizim yaşadıklarımızı yaşamak zorunda kalmaz. Bu barbarca" diye de ekledi. Davaya müdahil olan Hristiyan Hukuk Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, "Hiçbir ebeveyn veya aile bunu tekrar yaşamamalı" dedi ve ilgili yasalarda değişiklik talep etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? Kolay aşure tarifi
- Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?
- LGS 2. nakil sonuçları sorgulama: 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? MEB duyurdu
- Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı?
- LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? İşte şartlar...
- Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
- EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?