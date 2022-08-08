ABD'de 700 milyar dolarlık yasa tasarısı bir oy farkla kabul edildi
ABD Senatosunda kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yeni yasa tasarısı kabul edildi. 50'ye karşı 51 oyla kabul edilen tasarıya göre, yeni vergi düzenlemeleri ile gelecek 10 yılda 700 milyar dolar ek gelir oluşturacağı, bunun 430 milyar dolarının başta karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtiliyor.
Kamuoyunda bir süredir tartışılan ve "Enflasyon Azaltma Yasası" olarak adlandırılan tasarı, bugün Senatoda yapılan oylamada 50'ye karşı 51 ile onaylandı.
KAMALA HARRIS'IN OYU KADERİ DEĞİŞTİ
50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat Partilinin bulunduğu Senatoda tasarının kaderini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kullandığı oy değiştirdi.
Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı, ilgili yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak "Hayır" oyu kullandı.
"BIDEN'IN BAŞARISI"
8 Kasım ara seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısı olarak değerlendirilen tasarının gelecek hafta cuma günü Temsilciler Meclisine gelmesi bekleniyor.
Enflasyonu Azaltma Yasası'nın, ABD tarihinin en büyük iklim yatırımını temsil ettiği, sağlık alanında ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatını müzakere etme ve süresi dolan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarını uzatma yetkisi verme konusunda büyük değişiklikler içerdiği kaydediliyor.
10 YILDA 700 MİLYAR DOLARLIK EK GELİR
Tasarının, yeni vergi düzenlemeleri ile gelecek 10 yılda 700 milyar dolar ek gelir oluşturacağı, bunun 430 milyar dolarının başta karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtiliyor.
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