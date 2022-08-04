İngiltere’de bir annesinin yakarışı! “Oğlumun fişini çekmeyin”

İngiltere'nin Essex bölgesinde jimnastik yeteneğiyle tanınan 12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan'dan bu yana komada. Evde boynuna bir bağ geçirmiş halde nefessiz bulunan Archie için doktorlar iki ay önce yaşam destek bağlantısını kesmeye karar verdi. Beyin ölümü gerçekleşen Archie'nin annesi Hollie Dance ve babası Paul Battersbee ise fişinin çekilmemesi için açtıkları davayı kaybetti. Dün yerel saat ile 11.00'de Archie'nin fişi çekilecekti. Ama aile son anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.