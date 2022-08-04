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İngiltere’de bir annesinin yakarışı! “Oğlumun fişini çekmeyin”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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İngiltere’de bir annesinin yakarışı! “Oğlumun fişini çekmeyin”

İngiltere’de nisan ayından bu yana komada olan 12 yaşındaki küçük çocuk Archie’nin fişinin çekilme kararına karşı çıkan annesinin hukuk mücadelesi sayesinde durduruldu. Anne Hollie Dance, Türkiye’deki doktorlardan teklif aldıklarını söyledi.

İngiltere'nin Essex bölgesinde jimnastik yeteneğiyle tanınan 12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan'dan bu yana komada. Evde boynuna bir bağ geçirmiş halde nefessiz bulunan Archie için doktorlar iki ay önce yaşam destek bağlantısını kesmeye karar verdi. Beyin ölümü gerçekleşen Archie'nin annesi Hollie Dance ve babası Paul Battersbee ise fişinin çekilmemesi için açtıkları davayı kaybetti. Dün yerel saat ile 11.00'de Archie'nin fişi çekilecekti. Ama aile son anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

24 SAAT SÜRE TANINDI

Karar 24 saatliğine ertelendi. Anne Dance, "Oğlumu İngiltere dışında yaşatmak için seçenekler düşünüyorum. Buradaki doktorların aksine Türkiye'de, İtalya'da veya Japonya'da Archie'yi iyileştirmek için çabalamaya hazır doktorlar var" dedi. Ailenin avukatları tedavinin sonlandırılmasının, Birleşmiş Milletler'deki insan ve çocuk haklarına aykırı olduğunu savunuyor. İngiltere'de Archie gibi çocukların durumunda doktorlar tedavinin çocuğa daha çok zarar verdiğine veya faydasız olduğuna karar verirse fiş çekiliyor. Aile karşı gelirse son kararı mahkeme veriyor.

Hollie Dance "Oğlumun kalbi halen atarken onun yaşamdan koparılmasına rıza göstermemi bekliyorlar, bu acımasızlık" dedi.

Ailesi önceki gece Archie'nin hastane odasında sevdiği şarkıları ve dizileri açtı. Sevdiği boks yıldızlarından ona özel gönderilen mesajları dinletti.

NE OLMUŞTU?

Archie'nin özellikle TikTok'ta popüler olan kendini boğarak bayılma oyununu oynadığı düşünülüyor. Oyunda çocuklar kamera önünde kendilerini bayıltıp ayıldıkları anları görüntüleyerek paylaşıyor, bu sayede birbirlerine meydan okuyorlar. Dance, bu korkunç oyuna karşı tüm aileleri uyardı. ABD'de bu oyundan onlarca çocuk öldü.

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