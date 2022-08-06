Yangına giden ABD’li itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı: Ailesi yok oldu

Yetkililer, itfaiyecilerin yanan eve arkadan girmeye çalıştıklarını ancak aşırı sıcak ve alevler nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti. Harold Baker "Köşeyi döndüğümüzde yananın hangi ev olduğunu anlamıştım. İlk araçtaydım. Kenara çektiğimizde tüm ev alevler içindeydi. İçeri girmeye çalıştık. Çocuklar oradaydı ve iki çocuğum sadece akrabalarını ziyaret ediyordu. Ev onlarındı. Çocuklar sadece havuza girmek için gelmişti" dedi.

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