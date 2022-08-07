Zelenskiy cephedeki son durumu açıkladı: Durum hala çok ağır

"RUSYA, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİNE SALDIRIYOR"

Bugün, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, kendisiyle savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdikleri bilgisini paylaştı.

Michel ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ile ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Zelenskiy, Rusya'yı bu santrale yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.

Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırıların sadece Ukrayna değil, dünya için son derece büyük tehlike taşıdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle Rusya'nın, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik bu saldırılarına uluslararası toplumun güçlü bir tepki vermesi gerekiyor." dedi.

CEPHEDEKİ GELİŞMELER: "DURUM HALA ÇOK AĞIR"

Konuşmasında, ülkesinin doğusundaki cephelerde yaşanan son gelişmelere de değinen Zelenskiy, özelikle Donetsk ile Harkiv yönünde durumun ağır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki durumun şimdiye kadar ağır olduğuna dikkati çekerek, Ukrayna ordusunun buradaki Rus saldırılarını "birçok can" pahasına durdurmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Donbas'taki durum hala çok ağır. Ordumuz, Rus terörünü durdurmak ve işgalcilere mümkün olan en büyük kayıpları vermek için mümkün olan her şeyi yapıyor." dedi.

Rus güçlerinin, Harkiv'e yönelik de saldırıları artırmak için yoğunlaştığını belirten Zelenskiy, burada da şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.