Zelenskiy cephedeki son durumu açıkladı: Durum hala çok ağır
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşan ülkesinin Donetsk bölgesinde cephe hattındaki durumun hala ağır olduğunu söyledi. Kendilerini savunmak için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zelenskiy, "Çok basit bir şey söylemek istiyorum: İşgalcilere herhangi bir şekilde yardım eden herkes cezasını çekecek. Ukrayna'ya hesap verecekler." dedi.
Zelenskiy, Telegram hesabından görüntülü paylaştığı mesajında, bugünün "Ukrayna Hava Kuvvetleri Günü" olduğunu ifade ederek, Rus saldırılarının engellenmesi için hava kuvvetlerinin etkili faaliyet gösterdiğini belirtti.
"RUSYA, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİNE SALDIRIYOR"
Bugün, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, kendisiyle savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdikleri bilgisini paylaştı.
Michel ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ile ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Zelenskiy, Rusya'yı bu santrale yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.
Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırıların sadece Ukrayna değil, dünya için son derece büyük tehlike taşıdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle Rusya'nın, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik bu saldırılarına uluslararası toplumun güçlü bir tepki vermesi gerekiyor." dedi.
CEPHEDEKİ GELİŞMELER: "DURUM HALA ÇOK AĞIR"
Konuşmasında, ülkesinin doğusundaki cephelerde yaşanan son gelişmelere de değinen Zelenskiy, özelikle Donetsk ile Harkiv yönünde durumun ağır olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki durumun şimdiye kadar ağır olduğuna dikkati çekerek, Ukrayna ordusunun buradaki Rus saldırılarını "birçok can" pahasına durdurmaya devam ettiğini dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı, "Donbas'taki durum hala çok ağır. Ordumuz, Rus terörünü durdurmak ve işgalcilere mümkün olan en büyük kayıpları vermek için mümkün olan her şeyi yapıyor." dedi.
Rus güçlerinin, Harkiv'e yönelik de saldırıları artırmak için yoğunlaştığını belirten Zelenskiy, burada da şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.
"KENDİMİZİ SAVUNMAK İÇİN SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"
Zelenskiy, Rusya'ya karşı ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna ordusunun daha çok silaha ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Her gün ve ara vermeden daha güçlü ve uzun menzilli sistemleri cepheye göndermek için, silah ikmalini artırmak için çalışıyoruz. Ve önümüzdeki hafta ortaklarımızdan destek paketleriyle ilgili haberler bekliyoruz. Güzel haberler." diye konuştu.
Rusya'nın kontrol sağladığı Ukrayna topraklarında sözde referandumların düzenlenmesi için yasa dışı hazırlıkların sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Çok basit bir şey söylemek istiyorum: İşgalcilere herhangi bir şekilde yardım eden herkes cezasını çekecek. Ukrayna'ya hesap verecekler." dedi.
Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle olası müzakere şansını da kaybedeceğini savunarak, "Rus tarafının belli bir süreden sonra kesinlikle (müzakerelere) ihtiyacı olacak." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? İşte şartlar...
- Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
- EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...
- Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal tutuklandı
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?