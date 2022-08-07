Son dakika: Gazze'de ateşkes! İsrail saldırıları durduracak | Saat açıklandı
Son dakika haberleri... İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı. Gazze'de ateşkes için saat açıklandı. Gazze'deki sıcak galişmeleri A Haber canlı yayınında aktaran Kızılay Uluslararası İşler Genel Müdürü Alper Küçük, "Bir umut ışığındayız" dedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarına yönelik kınama mesajı yayımladı.
Son dakika haberleri... İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı. Gazze'de ateşkes için saat açıklandı.
Londra merkezli Reuters'in son dakika haberinde, Filistinli yetkililerin Gazze'deki ateşkesin saat 20.00 sularında başlayacağını belirttiği ifade edildi.
Kızılay Uluslararası İşler Genel Müdürü Alper Küçük A Haber canlı yayınında Gazze'deki gelişmeleri aktardı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Küçük, "Beklediğimiz haber buydu inşallah ateşkes sağlanabilir bizim için bir umut ışığıydı. Biz Gazze'de iyilik nöbetindeyiz." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarına yönelik kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarının ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasının şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten bugün, İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz."
"Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemlerin, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı" ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail hükümetine yönelik Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrının yinelendiği belirtildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları bugün de devam etmiş, aralarında İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
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İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 1 Kasım'da erken seçime hazırlanan İsrail'in gündeminde "Gazze'deki çatışma" merkeze yerleşti.
İsrail'de neredeyse her seçimden önce tekrar eden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar dizisine bir yenisi daha geçen cuma eklendi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak pazartesi gözaltına almasıyla bölgede gerilim tırmandı.
Bunun ardından İsrail yönetimi ve güvenlik birimleri, İslami Cihad'ın misilleme yapabileceği gerekçesiyle Gazze çevresindeki bölgeleri sivil ulaşıma kapattı. İsrail'in kontrolündeki, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı da kapatıldı.
İsrail ordusu bunun ardından ülkenin güneyine takviye birlikler göndermeye başladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, perşembe günü, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki birlikleri ziyaret etti, "gerilimin tırmanma" ihtimaline karşı hazırlıkların artırılması talimatı verdi.
Bölgedeki "istihbarat ve operasyonel durum hakkında bilgi alan ayrıca sınıra getirilen zırhlı ve topçu birliklerini inceleyen" Kohavi'nin "bölgede gerilimin tırmanma ihtimaline karşı olası senaryolara hazırlanma emri verdiği ve muhtemel saldırı hazırlıklarını onayladığı" kaydedildi.
İsrail basınında, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi arabulucuların çatışma başlamadan gerilimin düşürülmesi için girişimlerde bulunduğu yönünde haberler yer aldı.
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