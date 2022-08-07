07 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Son dakika haberleri... İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı. Gazze'de ateşkes için saat açıklandı. Gazze'deki sıcak galişmeleri A Haber canlı yayınında aktaran Kızılay Uluslararası İşler Genel Müdürü Alper Küçük, "Bir umut ışığındayız" dedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarına yönelik kınama mesajı yayımladı.