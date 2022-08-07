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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

A Haber
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Giriş: 07.08.2022 17:12
Son dakika haberleri... İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı. Gazze'de ateşkes için saat açıklandı. Gazze'deki sıcak galişmeleri A Haber canlı yayınında aktaran Kızılay Uluslararası İşler Genel Müdürü Alper Küçük, "Bir umut ışığındayız" dedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarına yönelik kınama mesajı yayımladı.
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