İsrail’de dehşete düşüren olay! Biden'ın koruması genç kadına kabusu yaşattı
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yapacağı ziyaret için sokaklar hazırlanırken dehşete düşüren bir olay yalandı. İsrail'de evinde giden Tamar Ben-Haim adlı genç bir kadın, Biden'ın koruması tarafından saldırıya uğradı. Yaşadığı korku dolu anlatan kadın, “Kendimi savunmaya bile fırsat bulamadım. Saldırgan çok güçlüydü ve silahı olduğunu gördüm. Kendi kendime bu saldırıdan kurtulamayacağımı, öleceğimi düşündüm” dedi. İşte şoke eden olayın detayları...
İsrail'de yaşayan 30 yaşındaki Tamar Ben-Haim, geçen pazartesi gecesi arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra evine yöneldi. Kudüs'ün popüler bölgelerinden Mahaneh Yehuda Mahallesi'nin en gözde caddesi olan Rehov Shiloh'tan evine giden Haim, başına geleceklerden habersiz şekilde yürümeye devam etti.
Haim, yürürken caddede yaşanan hareketlilik dikkatini çekti. İsrail'de ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı ziyarete dolayısıyla sokaklar hazırlanıyordu. Talihsiz kadın, bir süre herhangi bir problem yaşamadan ilerledikten sonra bir anda karşısına çıkan adamı görünce irkildi. Tamar Ben-Haim, ne olduğunu anlamadan kendini bir dehşetin içinde buldu.
Milliyet'in haberine göre, karşısına çıkan adamın kim olduğunu anlamaya çalışan Haim, adamın bir anda saldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tamar Ben-Haim, yaşadıklarını, "Ne olduğunu anlamadım. Bir anda yüzüme ve göğsüme yumruk darbeleri inmeye başladı. Bana saldıran adam adeta bir kum torbasına vuruyor gibi art arda yumruklar atıyordu" sözleriyle özetledi.
Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmaya devam eden kadın, "Kendimi savunmaya bile fırsat bulamadım. Saldırgan çok güçlüydü ve silahı olduğunu gördüm. Kendi kendime bu saldırıdan kurtulamayacağımı, öleceğimi düşündüm" dedi. Tamar Ben-Haim'in dehşet anları, başka birinin araya girmesiyle son buldu. Haim, "Saldırı devam ederken, birilerinin İngilizce bağırdığını duydum. Bana saldıran adamı tanıdığını düşündüğüm kişiler adamı üzerimden çekip uzaklaştırdı" dedi. Genç kadın kurtulduktan sonra hızlıca polisi aradı ve kendisine saldıran adamın fotoğrafını çekerek hızla bölgeden uzaklaştı.
SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU
Tamar Ben-Haim, uğradığı saldırı sonucunda vücudundaki ağrılar sebebiyle günlerce yataktan çıkamadı. İyileşme sürecindeyken polisten olayla ilgili hiçbir geri dönüş alamayınca da üzerinin kapatıldığını düşündü. İsrail polisi, genç kadına saldırganının ülkeyi terk ettiğini söyleyerek bundan başka hiçbir bilgi vermedi.
"Haim, kendisine saldıran kişinin kimliğini İsrail basınına röportaj verirken öğrendi. Gazetecilerin yaptığı araştırma sonucunda, kadına saldıran kişinin ABD Başkanı Joe Biden'ı korumakla görevli olan gizli servis personeli olduğunu ortaya çıkardı. Biden'ı korumakla görevli personelin, ABD Başkanı'ndan bir hafta önce İsrail'e gelerek güvenlik önlemlerini takip etmekle görevlendirildiği belirtildi."
Gazeteciler, Haim'e saldıran gizli servis personelinin kadına saldırmadan hemen önce bir bardan çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Haim, "Bana saldıran adamın üzerinde alkol kokusu olup olmadığını tam olarak hatırlamıyorum. Ancak benden uzaklaştırıldığı sırada adeta bir sarhoş gibi tökezlediğini fark ettim" dedi. Haim'e saldıran korumanın olay ardından gözaltına alındığı, kısa süre karakolda tutulduktan sonra ABD'ye gönderildiği belirlendi. Başkanı korumakla görevli olan gizli servis biriminden yapılan açıklamada, personel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kendisine saldıran kişinin ABD hükümetine bağlı bir devlet görevlisi olduğunu öğrenen Tamar Ben-Haim, büyük şaşkınlık yaşadığını ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Haim, "Onun kim olduğunu duyduğumda daha çok öfkelendim, daha çok incindim. Sokakta yaşayan birinden veya azılı bir suçludan bahsetmiyoruz. Bu kişi bir devlet görevlisi. ABD gibi bir ülkede başkanı korumakla görevli olan birinden bahsediyoruz. Onu hiçbir şey olmamış gibi ülkesine geri gönderdiler ve şimdi benden hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam etmemi istiyorlar" şeklinde konuştu ve saldırıdan sonra İsrail veya ABD makamlarından kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.
GİZLİ SERVİSİN İLK VUKUATI BU DEĞİL
Öte yandan, ABD başkanlarını korumakla görevli olan gizli servis biriminin ABD dışında karıştığı ilk şiddet olayı bu değil. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD başkanı Joe Biden, Asya turu kapsamında ilk ziyaretini Güney Kore'ye gerçekleştirdi. Başkanı korumakla görevli olan iki gizli servis personeli, Güney Kore'de karıştıkları şiddet olaylarının ardından izne çıkarıldı ve ABD'ye geri gönderildi. Kore polisi yaptığı açıklamada, gizli servis personelinin ABD başkanı Biden'ın kaldığı otel çevresinde birçok kişiye sert davrandığını ve düşmanca tavır gösterdiğini açıkladı.
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