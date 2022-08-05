Mahkeme Fransız Bakan'ın skandalına 'dur' dedi: İmamın sınır dışı edilmesi kararı askıya alındı
Fransa'da mahkeme, eğitici vaazlar verdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin tarafından sınır dışı edilmek istenen İmam Hassan İquioussen hakkındaki kararı askıya aldı. Kararda, Fas'a sınır dışı edilmenin imamın "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" vurgulandı. Darmanin'in İdari Mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay'a başvuracağı aktarıldı.
MAHKEMEDEN 'ÖZEL VE AİLE HAYATI' VURGUSU
Simon, mahkemenin İquioussen'in sınır dışı edilme kararının imamın "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya aldığını kaydetti.
FRANSIZ BAKAN DANIŞTAY'A BAŞVURACAK
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in İdari Mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay'a başvuracağı aktarıldı.
İMAM NEDEN FRANSA'DAN GÖNDERİLMEK İSTENİYOR?
Darmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi" başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek." ifadesiyle paylaşmıştı.
Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.
İnsan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı.
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