Tüm dünyanın gözü Çin’de! Liu Shaobin: Son derece tehlikeli ve aptallık

ABD Temsilciler Meclis Baalis Nancy Pelosi'nin, Çin'in ciddi tutumunu göz ardı ederek Çin'in Tayvan Bölgesi'ni ziyaret ettiğine dikkat çeken Shaobin, "Bu eylem, 'Tek Çin' ilkesini ciddi bir şekilde ve Çin'in egemenliğini de kötü niyetli bir şekilde ihlal etmiş ve barizce görünen siyasi provokasyonlar gerçekleştirerek Çin halkının güçlü öfkesini ve uluslararası toplumun geniş çapta muhalefetini uyandırmıştır. Bu, bazı ABD'li politikacıların Çin-ABD ilişkilerinde 'fesat çıkaran kişi' ve ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barışın ve bölgesel istikrarın 'en büyük baltalayıcısı' haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD, Çin'in yeniden birleşmesini engelleyebileceği hayalinden vazgeçmelidir" diyen Büyükelçi Shaobin, "Tayvan, Çin'in bir parçasıdır. Çin'in tam bir ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmesi kaçınılmazdır ve tarihsel bir gerekliliktir. Biz 'Tayvan'ın bağımsızlığı' için ayrılıkçı güçlere veya dış güçlerin müdahale etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. ABD'nin 'Tayvan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçılarını ne şekilde desteklediğinin ve göz yumduğunun hiçbir önemi yok, başarısızlığa mahkum olacağı kesin ve ABD'nin diğer ülkelerin içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğine dair daha çirkin kayıtlar bırakacaktır. Tayvan konusu o zamanlar ülkenin güçsüzlüğünden ve kaotik durumundan ortaya çıkmıştı, ulusal kalkınma bir gerçeklik haline geldikçe çözülecektir" açıklamasını yaptı.