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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ABD medyasında!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret ipleri gerdi. Dünya gözünü, Çin-ABD ve Tayvan arasında yaşanan çekişmeye çevirdi. Olası yeni bir savaşın başlamasından korkulurken CNN, Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi. Yapılan analizlere göre masada 4 korkutucu senaryo var.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:52
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti ABD medyasında!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları günlerdir tansiyonu yükseltiyordu. Dünyanın endişeli bekleyişleri altında dün akşam Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti ABD medyasında!

Bu ziyaret karşısında Çin'in tepkisi çok sert oldu. Askeri hareketliliğin arttığı bölgede Tayvan'dan Çin'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Tayvan lideri Tsai, Tayvan'ın 'tek Çin' olmasını temsil eden Uğurlu Bulutlar Düzeni isimli şeref madalyasını Pelosi'ye verdi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti ABD medyasında!

Çin-Tayvan anlaşmazlığında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları ABD ile Çin arasında krize neden oldu.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti ABD medyasında!

Çin'in günlerdir yaptığı tehditlere karşın Pelosi'nin uçağı dün akşam saatlerinde Tayvan'a indi. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti ABD medyasında!

ABD medyası ise Pelosi'nin ziyaretini değerlendirdi. CNN'de yer alan bir analizde "Bu ziyarete gerçekten değer mi?" sorusu gündeme geldi.