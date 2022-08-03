ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ABD medyasında!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret ipleri gerdi. Dünya gözünü, Çin-ABD ve Tayvan arasında yaşanan çekişmeye çevirdi. Olası yeni bir savaşın başlamasından korkulurken CNN, Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi. Yapılan analizlere göre masada 4 korkutucu senaryo var.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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