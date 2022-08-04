Rusya Azerbaycan ve Ermenistan'a "itidal" çağrısı yaptı

NATO'DAN DA İTİDAL ÇAĞRISI

Öte yandan, NATO da taraflara itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Twitter hesabından, "NATO, Azerbaycan ile Ermeni güçleri arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor. Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ve her iki tarafı da gerilimi azaltıp müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz. NATO, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyor." paylaşımında bulundu.

Karabağ'da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerinin dün gerçekleştirdiği terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycanlı askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon düzenlemişti.

"Kısas" ismi verilen operasyonda yasa dışı Ermeni silahlı unsurlarına ait mevziler imha edilmiş, askeri birlik havadan vurulmuştu.