Irak bütçeyi onayladı: Türkiye sınırına karakol inşa edecekler

20,5 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE



Açıklamada, Irak-Türkiye Güvenlik Değerlendirme Komisyonunun tavsiyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı ve sınırda güvenliği sağlamak için 30 milyar Irak dinarı (20 milyon 540 bin dolar) tahsis edilmesi kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 30 milyar Irak dinarının 20 milyarlık kısmının sınır boyunca yeni karakolların inşası ve geriye kalan 10 milyarlık kısmının ise askeri teçhizat alımı için tahsis edildiği belirtildi.