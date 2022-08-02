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Irak bütçeyi onayladı: Türkiye sınırına karakol inşa edecekler

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Irak bütçeyi onayladı: Türkiye sınırına karakol inşa edecekler

Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye-Irak sınırında güvenliği sağlamak maksadıyla yeni sınır karakolları inşa etme kararı aldı. Askeri teçhizatlar için 30 milyar Irak dinarı (20 milyon 540 bin dolar) bütçe onaylandı.

Irak, Türkiye sınırına karakol inşa edecek. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, el-Kazımi'nin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ülkedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİNİ ELE ALDILAR

Bakanlar Kurulu toplantısında, Ortak Operasyon Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdülemir el-Şammari ile bazı komutanların ağırlandığı belirtilen açıklamada, askeri komutanların Türkiye-Irak sınırındaki güvenlik durumu değerlendirildiği kaydedildi.

20,5 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Açıklamada, Irak-Türkiye Güvenlik Değerlendirme Komisyonunun tavsiyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı ve sınırda güvenliği sağlamak için 30 milyar Irak dinarı (20 milyon 540 bin dolar) tahsis edilmesi kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 30 milyar Irak dinarının 20 milyarlık kısmının sınır boyunca yeni karakolların inşası ve geriye kalan 10 milyarlık kısmının ise askeri teçhizat alımı için tahsis edildiği belirtildi.

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