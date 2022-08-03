Meksika’da bir gazeteci daha katledildi: Sayı 13’e yükseldi

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı San Luis de la Paz kentinde, içinde gazetecinin de olduğu bir gruba silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, "Tu Voz" internet sitesinin yöneticisi Ernesto Mendez dahil 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.