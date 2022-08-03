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Meksika'da bir gazeteci daha katledildi: Sayı 13'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Meksika’da bir gazeteci daha katledildi: Sayı 13’e yükseldi

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu biri gazeteci 4 kişi hayatını kaybetti. Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı San Luis de la Paz kentinde, içinde gazetecinin de olduğu bir gruba silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, "Tu Voz" internet sitesinin yöneticisi Ernesto Mendez dahil 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

KORUMA TALEBİNDE DE BULUNMUŞ

Mendez'in bir süredir aldığı tehditler nedeniyle savcılığa koruma talebinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

"GAZETECİLER İÇİN ÖLÜMCÜL BİR YIL"

Uluslararası Basın ve Bilgi Özgürlüğü Komitesi Başkanı Carlos Jornet, olayı kınayarak, Meksikalı gazeteciler için 2022'nin ölümcül bir yıl olduğunu söyledi.

Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.

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