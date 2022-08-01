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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Türkiye'ye liderliği için minnettarım
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi RAZONI için "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.
MSB: UKRAYNA LİMANLARINDAN İLK GEMİ BUGÜN SAAT 08.30'DA HAREKET EDECEKTİR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; Mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından 01 Ağustos sabah 08.30'da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır. 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
MSB'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA
MSB, sabah yaptığı açıklamaya ek olarak gelişen durumlara dair yeni detayları paylaştı.
Bakanlık paylaşımı şöyle;
"Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.
Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor ve denetimine ilişkin detaylı hususlar da Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Hâlihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor. "