Hizbullah duyurdu: İsrail Lübnan karasularında gaz arıyor
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in ülke sınırları içerisinde gaz araması yaptığını duyurdu. 3 sondaj gemisine ait görüntülerin paylaşıldığı duyuruda, bu gemilerin Hizbullah'a ait güçlerin füze menzili kapsamında olduğu belirtildi.
Yerel basında Hizbullah'ın açıklamasına dayanan haberlerde, 30 Temmuz'da çekildiği belirtilen 1 dakika 16 saniyelik bir videoya yer verildi.
GEMİLER HİZBULLAH'IN MENZİLİNDE
Görüntüde, Lübnan sahilinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta İsrail için gaz araması yapan sondaj gemilerinin bulunduğu ve bu gemilerin Hizbullah'a ait güçlerin füze menzili kapsamında olduğu belirtiliyor.
Görüntüde ayrıca, bir deniz füzesinin fırlatma hazırlıklarına yer veriliyor.
Bu gelişme, İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görevi yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in bugün Beyrut'a yapacağı ziyaretten birkaç saat önce gerçekleşti. Hochstein'in, İsrail'in güney karasularının çizilmesi konusunda Lübnan'ın sunduğu öneriye yanıtını taşıdığı belirtiliyor.
İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI
İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.
İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.
Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.
Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.
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