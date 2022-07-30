İspanya Başbakanı'ndan bir acayip 'tasarruf' önerisi: Kravat takmayın
DÜNYA AA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji tasarrufu için çalışanlardan zorunlu olmadıkça kravat takmamalarını istedi. Söz konusu eylemle herkesin enerji açısından tasarruf yapabileceğini belirten Sanchez'in, klima kullanımını azaltmak maksadıyla böyle bir çağrı yaptığı ifade edildi.
Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptı.
"BU HEPİMİZİN ENERJİ AÇISINDAN TASARRUF YAPABİLECEĞİ ANLAMINA GELİYOR"
Toplantıya kravatsız katılan Sanchez, "Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerji açışından tasarruf yapabileceği anlamına geliyor." dedi.
BAKANLARA DAVET
Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.
"KLİMA KULLANIMINI AZALTIN" ÇAĞRISI
Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ederken, İspanya hükümeti, klima kullanımını azaltarak elektrik maliyetlerini düşürme çağrısı yapıyor.
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