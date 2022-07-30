İspanya Başbakanı’ndan bir acayip ’tasarruf’ önerisi: Kravat takmayın

BAKANLARA DAVET

Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.

"KLİMA KULLANIMINI AZALTIN" ÇAĞRISI

Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ederken, İspanya hükümeti, klima kullanımını azaltarak elektrik maliyetlerini düşürme çağrısı yapıyor.