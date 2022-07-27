İspanya’da eski sevgili dehşeti! Günlerce işkence gördü 2 gizemli notla kurtuldu

Vücudunda çok sayıda morluk ve çürük olan kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kadının ailesinin kayıp ihbarı verdiği ortaya çıktı.

Zanlının ise daha önce benzer bir suçtan dolayı sabıkası olduğu öğrenildi. O olayda da kurbanın kendi imkanlarıyla kaçmaya çalıştığı ifade edildi.