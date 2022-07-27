İspanya’da eski sevgili dehşeti! Günlerce işkence gördü 2 gizemli notla kurtuldu
İspanya'da eski sevgilisinin zorla evde tuttuğu kadın, kendisini kurtarmak için not yazıp komşusunun penceresine sıkıştırdı. İhbar üzerine eve baskın yapan polis ekipleri kadını kurtarırken, 6 gün boyunca kadının tecavüz ve işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.
İspanya'nın Pontevedra kentinde bir kişi evinin penceresinde 2 tane gizemli not buldu. Notta, yan komşusunda bir kadının esir tutulduğu yazıyordu.
Sabah'ın haberine göre, kent sakini hızlı bir şekilde polise haber verdi. Eve gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi.
Evde zorla alıkonulan bir kadın ve uyuyan bir adam bulundu. Kadının 6 gün boyunca tecavüz ve işkenceye maruz kaldığı ifade edildi. Adamın, kadının eski sevgilisi olduğu ve aralarındaki bir para meselesini halletmek için görüştükleri öğrenildi.
Talihsız kadın 19 Temmuz'da eve girdikten sonra eski sevgilisinin dışarı çıkmasına izin vermediğini söyledi.
Vücudunda çok sayıda morluk ve çürük olan kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kadının ailesinin kayıp ihbarı verdiği ortaya çıktı.
Zanlının ise daha önce benzer bir suçtan dolayı sabıkası olduğu öğrenildi. O olayda da kurbanın kendi imkanlarıyla kaçmaya çalıştığı ifade edildi.
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