Gürcistan’da helikopter düştü: 8 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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