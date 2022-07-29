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Gürcistan'da helikopter düştü: 8 ölü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Gürcistan’da helikopter düştü: 8 ölü

Gürcistan'dan Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmalarına katılan bir polis helikopteri kaza kırıma uğradu. Elim olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4'ü mürettebat, 2'si arama kurtarma görevlisi ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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