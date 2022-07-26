Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

Yunanistan'da Mikanos'tan Atina'ya giden 22 yaşındaki İngiliz Jack Fenton korkunç bir şekilde can verdi. Kız kardeşi ile birlikte 3 kişi ile daha seyahat eden Fenton, çalışır haldeki helikopter pervanesine çarptı. Dehşet anlarına ilişkin detaylar ise kan dondurdu.