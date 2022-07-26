26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

Yunanistan'da 22 yaşındaki İngiliz turist korkunç bir şekilde can verdi. Mikanos'tan Atina'ya gitmek için bindiği helikopterden inen Jack Fenton, helikopterin pervanesine takıldı. Feci kazanın sebebi araştırılırken uzmanlar helikopterin indiği andan sonraki 50 saniyenin gizemine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 16:29
  • 1
  • 9
Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

Yunanistan'da Mikanos'tan Atina'ya giden 22 yaşındaki İngiliz Jack Fenton korkunç bir şekilde can verdi. Kız kardeşi ile birlikte 3 kişi ile daha seyahat eden Fenton, çalışır haldeki helikopter pervanesine çarptı. Dehşet anlarına ilişkin detaylar ise kan dondurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

Sabah'ın haberine göre, dün Yunanistan'daki Spata şehrinde korkunç bir kaza meydana geldi. 21 yaşındaki İngiliz turist helikopter pervanesine takılarak feci şekilde can verdi.

  • 3
  • 9
Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

Fenton, 'Selfie çekmek için mi yoksa telefon ile konuşmak için indi?' sorusu da merak konusu oldu.

  • 4
  • 9
Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

İNMESİNE NASIL İZİN VERİLDİ?

Dehşet anlarının ardından acil servis ekipleri olay yerine çağırılsa da genç adamın anında öldüğü öğrenildi. Polisler yaşanan olay için "Bir trajediden bahsediyoruz - asla olmaması gereken eşi görülmemiş bir trajedi." açıklamasında bulundu.

  • 5
  • 9
Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi

Nedeni hala araştırılan korkunç kazada bu kadar bariz bir tehlikenin oluşmasına nasıl izin verildiği hala belirsizliğini koruyor.