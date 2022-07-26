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Yunanistan’da dehşete düşüren olay! Helikopter pervanesine takıldı, feci şekilde can verdi
Yunanistan'da 22 yaşındaki İngiliz turist korkunç bir şekilde can verdi. Mikanos'tan Atina'ya gitmek için bindiği helikopterden inen Jack Fenton, helikopterin pervanesine takıldı. Feci kazanın sebebi araştırılırken uzmanlar helikopterin indiği andan sonraki 50 saniyenin gizemine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 26.07.2022 16:29Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 16:29