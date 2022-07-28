Cenaze töreninde haç ile saldırdı! İki rahibin birbirine girdiği o anlar gündem oldu

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, iki ülke arasındaki gerginlik kiliselere sıçradı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle 2018'de Moskova Patrikliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kiev Patrikhanesi'nde görevli iki rahip Ukraynalı askerin cenazesinde birbirine girdi. Vinnitsa bölgesindeki Tomashpil kentine bağlı Yalanets köyünde bulunan kilisede Rus güçleri ile çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Ukraynalı asker için düzenlenen cenaze töreninde kilisenin Başrahibi Mihail Vasilyuk, Rusya'nın saldırılarını eleştiren bir konuşma yaptı. Vasilyuk'un konuşmasında "Kremlin rejimi savaş suçu işliyor" sözleri nedeniyle törene katılan bazı kişiler rahibe tepki gösterdi. Moskova Patrikhanesi'ne bağlılığını ilan eden Rus yanlısı başka bir rahip, askerin tabutunun başından ayrılarak kürsüye yürüdü. Boynunda bulunan hacı eline alarak kürsüdeki Vasilyuk'a saldıran Rus yanlısı rahip, törendeki askerler tarafından engellendi. Vasilyuk ise kendisine saldıran Rusya yanlısı rahibi iterek karşılık verdi.