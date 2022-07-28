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ABD'den Almanya'ya F-35 satışına onay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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ABD’den Almanya’ya F-35 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 8,4 milyar dolar değerinde 35 adet F-35 savaş uçağı ve uçak mühimmatı satışına onay verdi.

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