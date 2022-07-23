Zelenskiy: Rusya vaatlerini yerine getirmemenin yollarını buluyor

"RUSYA İNSANLARI MAĞDUR ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, "Ruslar sistematik olarak gıda krizi oluşturuyor ve insanları mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Kıtlık terörü devam ediyor. Dünya harekete geçmeli" dedi.

Yermak ayrıca açıklamasında, "Gıda güvenliğini garantiye almanın iki yolu var, bunlar Rusya'ya karşı etkili yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah gönderilmesi" sözlerini kullandı.