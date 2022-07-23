Zelenskiy: Rusya vaatlerini yerine getirmemenin yollarını buluyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Odessa Limanı'na düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Rusya’nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı ihlal ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor" diye konuştu.
"RUSYA NE SÖYLERSE SÖYLESİN BUNU UYGULAMAMANIN YOLUNU BULACAKTIR"
Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin, ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır" dedi.
"RUSYA İNSANLARI MAĞDUR ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, "Ruslar sistematik olarak gıda krizi oluşturuyor ve insanları mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Kıtlık terörü devam ediyor. Dünya harekete geçmeli" dedi.
Yermak ayrıca açıklamasında, "Gıda güvenliğini garantiye almanın iki yolu var, bunlar Rusya'ya karşı etkili yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah gönderilmesi" sözlerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti" ifadeleri kullanılmıştı.
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