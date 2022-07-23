Yunan adaları yanıyor: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı

YUNAN YETKİLİLER: "YANGINLA MÜCADELE ZORLAŞTI"

Dadia Ormanı Milli Parkı'nın ekolojik açıdan önemine değinen Gudufas, bölgenin coğrafi nitelikleri ve sık orman yapısı nedeniyle yangınla mücadelenin zorlaştığını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı olan Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı, Balkanlar, Avrupa ve Asya'ya ait birçok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Park, aynı zamanda çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alıyor.