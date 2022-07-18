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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 2 kritik ismi görevden aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 2 kritik ismi görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınması yönünde karar imzaladı.

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