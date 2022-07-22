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ABD’de yangın paniği! Trenin camından atladılar

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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ABD’de yangın paniği! Trenin camından atladılar

ABD'de trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi. Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı belirtildi. O anlar böyle görüntülendi.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.

Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi.

Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı belirtildi.

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