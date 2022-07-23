23 Temmuz 2022, Cumartesi
İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar
İran istihbaratının İsrailli turistlere yapacağı suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgiler ortaya çıktı. İran'dan gelen talimatın ardından suikast timinin 1 milyar İran parasına yaklaşık 35 bin dolara İsrailli turistleri 101 numaralı otel odasında infaz edeceği belirlendi. İnfaz timinin başındaki Jamal Ghadakchı itirafçı olurken keşif yapan ve infazı gerçekleştirecek casus tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 23.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 11:21
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