İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

BEYİN TAKIMI DA YAKALANDI

Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan 4'i 17 Haziran akşamı MİT ve İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını ve Hassan Hashemkhanı 29 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Maryam Mohammadı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.