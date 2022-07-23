23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

İran istihbaratının İsrailli turistlere yapacağı suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgiler ortaya çıktı. İran'dan gelen talimatın ardından suikast timinin 1 milyar İran parasına yaklaşık 35 bin dolara İsrailli turistleri 101 numaralı otel odasında infaz edeceği belirlendi. İnfaz timinin başındaki Jamal Ghadakchı itirafçı olurken keşif yapan ve infazı gerçekleştirecek casus tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 11:21
  • 1
  • 12
İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılarda İsrail'i sorumlu tutmuş ve cevap vereceklerini belirtmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

Bu gelişmelerden sonra İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye'ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanıp tutuklanmıştı. İran istihbaratının İsrailli turistlere yapacağı suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgilere SABAH ulaştı.

  • 3
  • 12
İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

İran'dan gelen talimatın ardından suikast timinin 1 milyar İran parasına yaklaşık 35 bin dolara İsrailli turistleri 101 numaralı otel odasında infaz edeceği belirlendi. İnfaz timinin başındaki Jamal Ghadakchı itirafçı olurken keşif yapan ve infazı gerçekleştirecek casus tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • 4
  • 12
İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

BEYİN TAKIMI DA YAKALANDI
Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan 4'i 17 Haziran akşamı MİT ve İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını ve Hassan Hashemkhanı 29 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Maryam Mohammadı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

  • 5
  • 12
İran suikast timinin planı deşifre oldu: İsrailli turistleri 101 numaralı odada infaz edeceklerdi! Tetikçiye 35 bin dolar

MİT ve İstanbul Emniyeti, suikastın planlayıcısı, tetikçi ve otelde keşif yapan İranlı ajanları keşif yapılan başka bir otelin güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan çalışmalarda kimliklerini belirlenene ajanlar 14 Temmuz akşamı yapılan operasyonda yakalandı.