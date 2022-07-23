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Doktorundan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: BA5'e yakalandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Doktorundan Biden’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: BA5’e yakalandı

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi süren ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin doktor Kevin O'Connor açıklama yaptı. Biden'ın yüksek olasılıkla Omicron varyantının alt varyantı BA5'e yakalandığını ifade eden doktor, "Şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları var" dedi.

O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

"BIDEN İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 2 gününü doldurduğunu belirterek, Biden'ın şu anki belirtilerinin iyileşmeye başladığını gösterdiğini aktardı.

"BOĞAZ ŞİŞKİNLİĞİ, BURUN AKINTISI VE KAS AĞRILARI VAR"

Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.

"BA5'E YAKALANDI"

O'Connor, Biden'a halihazırda uyguladıkları tedavileri sürdüreceklerini ve Biden'a bulaşan virüsün yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı ABD BAŞKANI JOE BİDEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

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