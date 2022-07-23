Doktorundan Biden’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: BA5’e yakalandı

"BOĞAZ ŞİŞKİNLİĞİ, BURUN AKINTISI VE KAS AĞRILARI VAR"

Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.