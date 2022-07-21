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ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, Biden'ın kendisini izole ettiği ve hafif semtrompar gösterdiği vurgulandı.

Geride kalan gün kanser olduğu iddiası dünya medyasında büyük yankı uyandıran ABD Başkanı Joe Biden'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA: KENDİSİNİ İZOLE ETTİ

Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan ilk açıklamada, hafif semptomlar gösterdiği ve kendisini izole ettiği ifade edildi.

"BIDEN KANSER OLDU" İDDİASI

ABD Başkanı, geride kalan gün katıldığı bir etkinlikte, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın bu sözleri uluslararası medyada büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kuruluş Biden'ın kanser olduğunu açıkladığını duyururken, Beyaz Saray ise Biden'ın konuşmasında göreve başlamadan önce gerçekleşen kanser tedavisine atıfta bulunduğunu belirtmişti.

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