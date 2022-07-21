ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

"BIDEN KANSER OLDU" İDDİASI

ABD Başkanı, geride kalan gün katıldığı bir etkinlikte, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın bu sözleri uluslararası medyada büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kuruluş Biden'ın kanser olduğunu açıkladığını duyururken, Beyaz Saray ise Biden'ın konuşmasında göreve başlamadan önce gerçekleşen kanser tedavisine atıfta bulunduğunu belirtmişti.