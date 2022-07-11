Avrupa sömürdüğü Afrikalı insanları Batı topraklarında ölüme terk etti!
Afrika’dan Avrupa’ya geçişte düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olan İtalya’nın Lampedusa Adası’nda insanlık daramı yaşanıyor. 400 kişi kapasiteli adada aralarında hamilelerin ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla göçmen çöplerin arasında yiyip uyuyor.
Avrupa'daki mülteci kamplarının insanlık dışı koşulları görenleri dehşete düşürmeye devam ediyor. Afrika'dan Avrupa'ya geçişte düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olan İtalya'nın Lampedusa Adası'nda insanlık daramı yaşanıyor. 400 kişilik kapasitesi olan göçmen karşılama merkezindeki göçmen sayısı 2 bin 100'ü bulmuş durumda.
Kapasitesinin beş katını aşan adadaki göçmenlerin ağırlandığı koşullar tepki çekiyor. Kısa süre önce Ada'daki düzensiz göçmenlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Lampedusa'nın eski belediye başkanı Giusi Nicolini duruma sitem etti.
Nicolini, "Lampedusa'daki karşılama merkezinde kadınlar da var ve dördü hamile. Çocuklar, hastalar, bakıma muhtaçlar hepsi, yerde çöplerin arasında yiyip uyuyorlar" ifadesini kullandı.
MEDYANIN MANŞETLERİNDE
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz Koordinasyon Bürosu Sözcüsü Flavio Di Giacomo adada göçmen karşılama merkezinin aşırı kalabalık olmasının büyük bir sorun olduğunu kaydetti. İtalyan basını da adadaki durumu manşetlerine taşıdı.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica'da, "Lampedusa'da utanç. Çöplerin arasına yığılmış 2 bin göçmen" başlığını attı. Öte yandan İtalya İçişleri Bakanlığı 600 kadar göçmenin Ada'dan ana karaya taşınacağını bildirdi.
Bakanlığın verilerine göre, yılbaşından bu yana Akdeniz'i aşarak ülkeye ulaşan göçmen sayısı 31 bine yaklaştı. Her yıl adaya ulaşmak isteyen onlarca göçmen teknelerinin alabora olması sonucu hayatını kaybediyor.
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