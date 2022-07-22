Son dakika: Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye uyarı: Bizimle askeri bir çatışmayı seçerlerse...





Choe, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ülkeyi savunmak için meşru olduğunu ifade ederek ABD ve Güney Kore'nin füze testlerini "çifte standart" olarak nitelendirdi.





Öte yandan, Pyongyang yönetimi, ABD ile Güney Kore'nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarını tehdit olarak görüyor ve genellikle füze testleri veya tehdit söylemleriyle karşılık veriyor.

ABD ve Güney Koreli yetkililer, yaz tatbikatlarının ayrıntılarını açıklamadı.