Son dakika: Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı: Bizimle askeri bir çatışmayı seçerlerse...
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı bir düşünce kuruluşu olan Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Choe Jin, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri bir çatışmayı seçerlerse güvenlik açısından eşi görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklardır" cümleleriyle sorumluları uyardı.
Ortak tatbikat gerçekleştiren ABD ve Güney Kore'ye Kuzey Kore'den mesaj geldi.
"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İSTİKRARSIZLIKLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Choe Jin, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri bir çatışmaya girmeyi seçerlerse güvenlik açısından benzeri görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar." dedi.
Diğer yandna Choe, Washington ve Seul'ün bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti.
ABD'YE NÜKLEER KARŞILIK UYARISI
ABD ve Güney Koreli yetkilileri gelecek ay başlayacak ortak tatbikat sırasında ABD nükleer stratejik varlıklarının konuşlandırılmasını tartışmak için komplo kurmakla suçlayan Choe, "ABD, bizi nükleer silahlarla tehdit ettiğinde eşitlik temelinde muamele göreceğini unutmamalıdır" mesajını verdi.
Choe, Washington'ın Kuzey Kore'ye yönelik "çağdışı ve intihara meyilli düşmanlık politikasından" vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde "istenmeyen bir sonuçla" karşı karşıya kalacağını söyledi.
Choe, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ülkeyi savunmak için meşru olduğunu ifade ederek ABD ve Güney Kore'nin füze testlerini "çifte standart" olarak nitelendirdi.
Öte yandan, Pyongyang yönetimi, ABD ile Güney Kore'nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarını tehdit olarak görüyor ve genellikle füze testleri veya tehdit söylemleriyle karşılık veriyor.
ABD ve Güney Koreli yetkililer, yaz tatbikatlarının ayrıntılarını açıklamadı.
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