Almanya’dan ’U’ dönüşü! Şansölye bir kez daha tepkilerin hedefi

Ukrayna'daki savaş can almaya devam ederken Batı, Kiev'e askeri yardımını sürdürüyor.

Rusya'ya karşı yeterince aksiyon almadığı ve Ukrayna'ya destek olmadığı şeklinde eleştirilen Almanya gelen tepkilerin ardından Kiev'e silah yardımı kararı almıştı.

Ancak Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman hükümeti bu kararının arkasında durmadı.

Die Welt'te yer alan habere göre, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, arzı artırma sözüne rağmen Ukrayna askeri desteğini kesiyor.

Aynı haberde 21 Haziran'da yayınlanan Kiev'e teslim edilen bir Hükümet silah listesinin, Almanya'nın Ukrayna'ya gönderilen malzeme sayısını azalttığını gösterdiği bilgisine yer verildi.

RTL/ntv Trendbarometer tarafından yapılan anket ise alman halkının çoğunluğunun Scholz'un bu hamlesinin aksine Ukrayna'ya silah yardımına destek verdiğini gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 52'si silah yardımını desteklerken her yüz kişiden 42'si bu politikaya karşı çıkıyor.

Ukrayna lideri Zelenski Batı'lı ülkelerden her fırsatta daha fazla silah yardımı talep ediyor ve mevcut yardımlar ile Rusya'yı yenmelerinin çok zor olduğunun altını çiziyor.