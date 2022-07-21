Portekiz yanıyor! Sıcak hava dalgası 1065 can aldı

İSPANYA'DA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN