Portekiz yanıyor! Sıcak hava dalgası 1065 can aldı
Portekiz'de etkisini gösteren aşırı sıcaklıklar sebebiyle 7-18 Temmuz arasında 1065 kişinin öldüğü açıklandı. İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında adeta kavruluyor.
Portekiz'de de yaşanan ölüm artışları sebebiyle yetkililer aşırı sıcakları sorumlu tuttu.
CAN KAYBI 1065 OLDU
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.
Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.
YANGIN RİSKİ YÜKSEK SEVİYEDE
Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.
Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.
İSPANYA'DA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.
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