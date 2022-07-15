ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi raporu yayımladı! 20. yüzyılın ortalaması geçildi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, (NOAA) aylık küresel iklim raporunu yayımladı. Rapora göre; Haziran 2022, ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti.

1880'den itibaren tutulan kayıtlara göre Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu. Haziran ayında kutup buzullarında ise ciddi bir erime meydana gelerek rekor seviyeye yakın küçüldü.