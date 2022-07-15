ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi raporu yayımladı! 20. yüzyılın ortalaması geçildi
2022'nin Haziran ayını kapsayan küresel iklim raporu yayımlandı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, kara ve okyanus sıcaklığının 20. yüzyılın ortalamasının 0,87 derece ile aşıldığını duyurdu. Haziran 2022, 1880'den itibaren tutulan kayıtlara göre ise 6. en sıcak ay oldu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, (NOAA) aylık küresel iklim raporunu yayımladı. Rapora göre; Haziran 2022, ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti.
1880'den itibaren tutulan kayıtlara göre Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu. Haziran ayında kutup buzullarında ise ciddi bir erime meydana gelerek rekor seviyeye yakın küçüldü.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA), aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022'de ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti.
BUZULLAR ORTALAMANIN ALTINDA ERİDİ
Haziran ayında Kutup buzullarında ciddi bir erime meydana gelerek rekor seviyeye yakın küçüldü.
Antarktika sularındaki buzullar eriyerek ortalamanın altında kaldığı ifade edilirken Kuzey kutbundaki buzullarının da sıcaklık sebebiyle ortalamanın altında erdiği kaydedildi.
KURAKLIK SEBEBİYLE HAFTALARCA SÜREN SUSUZLUK YAŞANDI
Haziran ayındaki rekor sıcaklıklar, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli hava ve yer olaylarına sebebiyet verdi.
ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken Meksika'nın Monterrey taraflarında kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı.
Norveç'in Kutup kenti Tromso'da rekor sıcaklıklar hissedilirken Asya'da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi.
Avrupa'da aşırı sıcaklar orman yangınlarına sebebiyet verirken Çin ve Atlantik Okyanusu'nun ABD kıyılarında sel felaketleri yaşandı.
Kış mevsimini yaşayan Güney Amerika'da en soğuk günler ölçülürken küresel olarak 5 büyük fırtına meydana geldi.
AVRUPA'DA ORMAN YANGINLARI
Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Temmuz ayında da Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam etti.
Portekiz'de yaklaşık 3 bin 500 itfaiyeci, düzinelerce orman yangınıyla mücadele ederken yangınların kontrol altına alınamaması sebebiyle Portekiz, acil yardım için AB Sivil Koruma Mekanizmasını etkinleştirdi.
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